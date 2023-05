Pomenirea sfântului mucenic Vasilisc, nepotul sfântului Teodor Tiron Acest sfant a trait in zilele lui Maximian si era din satul Humialon, din Eparhia Amasiei, nepot al sfantului marelui mucenic Teodor Tiron. Odata a fost la lupta muceniceasca mai inainte cu sfantul Eutropie si Cleonic, care erau in randul ostasilor tovarasi cu sfantul Teodor. Si savarsind aceia mucenicia pentru Hristos, el a ramas in temnita. Dupa aceea, dorind ca sa savarseasca și calea stradaniei si rugandu-se pentru aceasta lui Dumnezeu, a fost invrednicit aratarii sale, caci i s-a poruncit sa se tocmeasca și cu rudeniile lui si sa mearga la Comane sa marturiseasca. Mergand cu ostasii la casa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

