Prealaudatul apostol Marcu a propovaduit pe Hristos in tot Egiptul si Libia si Varvaria si in Pentapole, in zilele lui Tiberiu Cezarul, si a scris si Evanghelia sa, talcuindu-i-o apostolul Petru, si mergand in Cirineea Pentapolei, a facut multe minuni. Inchinatorii idolilor nesuferind a vedea sporindu-se credinta in Hristos, l-au legat cu streanguri si l-au tarat, si carnea pe pietre se zdrelea si sangele lui inrosea pamantul. Bagandu-l in temnita, i s-a aratat Domnul spunandu-i mai inainte marirea ce avea sa primeasca; la ziua iarasi legandu-l, l-au tarat pe ulite iarasi si asa zdrelindu-se si…