Pomenirea eroilor neamului romanesc in ziua praznicului Inalțarii Domnului. ,,Eroi au fost, eroi sint inca / Și-or fi in neamul romanesc” rasuna vorba unui cantec din ce in ce mai puțin pus in fața conștiinței tinerilor, dar care inca iși are loc in inima și in mintea tuturor celor care, in fața jertfei, au mare respect și considerație, chiar daca din ce in ce mai rar. Eroii au fost mereu in istoria neamului nostru romanesc, caci nu credem sa mai fie pe fața pamantului un popor a carui istorie sa se asemene cu cea a noastra, mai ales ca trecutul neamului romanesc este o ingemanare de lacrimi și…