Polul frigului în România. Unde au fost înregistrate -20 de grade Cu o temperatura de minus 20,2 grade Celsius inregistrata in localitatea Camar, judetul Salaj a fost in noaptea de marti spre miercuri, “polul frigului” in Romania, potrivit datelor inregistrate la statiile meteo amplasate de meteorologii amatori de la Severe Weather Alert – Salaj (SWAS), comparate cu datele oficiale ale Agentiei Nationale de Meteorologie (ANM). „11 spre 12 ianuarie – noaptea in care Salajul a devenit polul frigului din Romania, inregistrandu-se -20.2 grade Celsius la Statia SWAS Camar, iar temperaturile au coborat atat de mult incat au fost mai scazute decat pe varfurile muntilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

