- 7 aprilie reprezinta ziua dedicata aniversarii mondiale a Sanatații. In urma cu mai bine de jumatate de secol, Organizația Mondiala a Sanatații a decis ca, in fiecare an, pe 7 aprilie, specialiștii in sanatate din intreaga lume sa abordeze un subiect de importanța majora ce afecteaza omenirea. Tema…

- Boala zgarieturii de pisica, cunoscuta și sub denumirea de boala ghearelor de pisica sau limfoadenita subacuta regionala, este cauzata de infecția cu bacteria Bartonella Henselae, care este prezenta in saliva pisicii.

- Principalele semne care ar trebui sa ne faca sa ne gandim la tuberculoza pulmonara sunt: tuse cu sputa mai mult de trei saptamani; subfebrilitați sau febra fara o cauza cunoscuta; frisoane; transpirații excesive, mai ales noaptea; dureri in regiunea cutiei toracice; dispnee (respirație dificila) la…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara anunta ca in ultima perioada a crescut foarte mult numarul cazurilor de varicela, in Timis, aceasta dupa ce in ultimii doi ani niciun astfel de caz nu a fost evaluat de personalul medical. In prezent, sunt cate 3-4 pacienti evaluati…

- Doctorul Virgil Musta, șef de secție la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, a declarat pentru Ziarul Puterea.ro ca pacienții Covid-19 de la secțiile ATI sunt in ”marea, marea lor majoritate persoane varstnice nevaccinate cu risc crescut de evoluție nefavorabila”. Specialistul…

- Potrivit medicului Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, infectiile gastro-intestinale reprezinta un grup de afectiuni care au cauze variate determinate de bacterii, virusuri, paraziti, dar si de toxinele acestora, care se caracterizeaza prin modificari…

- Spitalul de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș” Timișoara a achiziționat un sistem complex de testare a funcției plamanilor, unic in vestul Romaniei. Cu ajutorul lui pot fi depistate mai multe boli ce țin de aparatul respirator, iar procedura nu este dureroasa.

- Medicii de la spitalul „Victor Babeș” din Timișoara au incheiat inca un an in plina pandemie de Covid. Pana la finalul anului 2021 au avut mii de pacienți pe care i-au testat și ajutat.