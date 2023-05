Poluarea râului Bistrița cu ape de mină a fost oprită Directorul general al Societații de Conservare si Inchidere a Minelor CONVERSMIN S.A, Bogdan Chițescu, a anunțat ca fenomenul de poluare a raului Bistrița cu ape provenite de la platforma miniera Isipoaia a fost declarat inchis de catre autoritatile compentente incepand cu seara zilei data de 17.05.2023. Bogdan Chițescu a spus ca evenimentul va fi monitorizat […] The post Poluarea raului Bistrița cu ape de mina a fost oprita first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

