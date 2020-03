Stiri pe aceeasi tema

- Primariile de sector si Primaria Municipiului Bucuresti au fost amendate de Garda Nationala de Mediu (GNM) cu cate 7.500 de lei pentru nerealizarea in totalitate a masurilor incluse in Planul integrat de calitate a aerului, scadente la sfarsitul anului 2019, a anuntat, luni, comisarul general al…

- Primariile de sector si Primaria Municipiului Bucuresti au fost amendate de Garda Nationala de Mediu cu cate 7.500 de lei pentru nerealizarea in totalitate a masurilor incluse in Planul integrat de calitate a aerului, scadente la sfarsitul anului 2019, a anuntat, luni, comisarul

- “As vrea sa va spun foarte clar, in momentul de fata scrie in Planul integrat de calitate al aerului, asumat de Primaria Generala a Capitalei, ca sursa principala pentru poluarea aerului din Bucuresti o reprezinta traficul auto. Pana in acest moment, toate aceste masuri, asumate de catre Primaria Generala…

- Primaria Capitalei si primariile de sector din Bucuresti au fost amendate de inspectorii Garzii de Mediu cu suma de 75.000 de lei pentru ca nu au implementat corect masurile pe care si le-au asumat in Planul Integrat de Calitate a Aerului, a anuntat ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe.

- Nu putem ști ce s-a intamplat exact, pentru ca inca nu avem datele din toate stațiile. Doar de la 3 stații știm din cele șase existente. De ce: pentru ca doar trei trimit date online. Cele din Titan, Balotești și Drumul Taberei trebuie analizate datele, ca nu trimit date online....

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca a cerut comisarului general demiterea sefului Garzii de Mediu din Bucuresti, in contextul nivelului alarmant de poluare care se inregistreaza si a controalelor efectuate in ultimele zile. "In momentul de fata,…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) solicita Ministerului Mediului sa comunice rezultatul verificarilor privind sursele de poluare din noaptea de duminica spre luni."Avand in vedere ca in noaptea de duminica spre luni in Capitala s-au inregistrat valori ridicate de poluare care au fost generate de…

- Ultimii zece ani au fost marcați de proiecte importante in administrația publica locala din Capitala, dar și de scandaluri puternice. Primariile au primit noi responsabilitați și s-au chinuit sa termine proiecte majore intarziate.Libertatea a facut o lista cu cele mai semnificative momente pentru primariile…