- In dimineata zilei de astazi s a produs o poluare cu pacura pe timpul operatiunii de pompare in terminalul de depozitare.Produsul s a scurs in parcarea unui bloc de locuinte de pe str.Theodor Sperantia din Constanta, fiind afectata si o suprafata de cca.40 mp sol. Personalul societatii a actionat operativ,…

- Comisarii Garzii de Mediu Constanța au descoperit un teren de 6.000 de metri patrați, situat in apropierea orașului Murfatlar, deșeuri reciclabile abandonate. Ele aparțin unei firme intrate in faliment.

- ”Ca urmare a controlului efectuat de catre comisarii GNM-CJ Mehedinti impreuna cu reprezentantii IPJ Mehedinti, pe raza orasului Strehaia, a fost identificat un agent economic care desfasura activitati de sortare si balotare a deseurilor de ambalaje colectate in amestec. In urma verificarii documentelor…

- Conform oficialilor Garzii de Mediu Prahova, controlul realizat recent a fost unul planificat. ”Garda de Mediu Prahova a aplicat rafinariei cu sediul in Ploiesti, str Mihai Bravu, sanctiune contraventionala in valoare de 100.000 lei in urma unui control planificat. Pe timpul verificarilor, comisarii…

- Comisarii Garzii Naționale de Mediu Constanța s-au autosesizat cu privire la modul in care se realizeaza lucrarile de reabilitare a tramei stradale desfașurate in zona City Park Mall din orașul Constanța. Firma constructoare a primit o amenda in valoare de 15.000 de lei.

- Comisarii Garzii Nationale de Mediu Constanta s au autosesizat cu privire la praful generat de lucrarile de reabilitare a tramei stradale desfasurate in zona City Park Mall din Municipiul Constanta. Pe bd. Al.Lapusneanu se realizau lucrari si operatiuni, cum ar fi taierea mecanica a bordurilor si dalelor…

- Garda de Mediu Constanta a transmis, luni, ca a fost realizat un control la o statie de carburanti din municipiul Constanta, zona CET Palas, pentru verificarea unor reclamatii adresate de o persoana care locuieste intr-un bloc din vecinatatea statiei, privind mirosul de gaze. “Urmare a verificarilor…

O firma din Ramnicu Valcea a fost amendata de Garda de Mediu Constanta cu 90.000 de lei pentru ca a incercat sa exporte trei containere de deseuri de ambalaje din plastic, fara respectarea prevederilor legale, conform news.ro.