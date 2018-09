Stiri pe aceeasi tema

- Polonia este dispusa sa plateasca cel putin doua miliarde de dolari pentru instalarea unei baze militare americane pe teritoriul sau pe care promite s-o numeasca ''Fort Trump'', oferta pe care presedintele american Donald Trump a anuntat ca o examineaza "foarte serios", relateaza AFP preluata de…

- Statele Unite analizeaza posibilitatea mentinerii unei prezente militare permanente in Polonia, a declarat marti seara presedintele SUA, Donald Trump, in contextul intrevederii cu omologul sau polonez, Andrzej Duda.

- Presedintele american Donald Trump a postat duminica un mesaj pe Twitter prin care il felicita pe omologul sau nord-coreean Kim Jong-un pentru organizarea unei parade militare fara rachete balistice cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la infiintarea tarii, relateaza site-ul Ynet.