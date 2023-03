Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va transfera Ucrainei in zilele urmatoare patru avioane de vanatoare MIG-29, a anuntat joi presedintele polonez Andrzej Duda, potrivit Reuters si AFP, anunța Agerpres."In primul rand, efectiv in urmatoarele cateva zile vom transfera catre Ucraina, daca am retinut bine, patru avioane pe deplin…

- La o saptamana dupa ce Rusia a invadat Ucraina, familia Arinei Iațsiuk, o fata in varsta de 15 ani, a decis sa fuga, cu mașina, din casa lor aflata in apropiere de capitala Kiev. Dupa ce au mers mai puțin de 16 kilometri pe drum, au intalnit un grup de trupe ruse, relateaza CNN . Soldații ruși au inceput…

- 51% dintre respondentii unui sondaj care a avut loc in german s-au declarat de acord cu afirmatia ca Germania participa la razboiul din Germania prin livrarea de arme armatei ucrainene si numai 37% au fost in dezacord, relateaza agenția germana DPA citata de Agerpres . In teorie, expertii in drept internationali…

- Țarile Uniunii Europene nu au reușit nici joi, 23 februarie, sa ajunga la un acord asupra noului set de sancțiuni impotriva Rusiei, ratand astfel termenul prevazut pentru ca acestea sa intre in vigoare – și anume ziua de vineri, cand se va implini an de la debutul invaziei Moscovei in Ucraina, au declarat…

- Președintele polonez Andrzej Duda a afirmat ca trimiterea de avioane de lupta F-16 pentru a ajuta Ucraina in razboiul cu Rusia este o „problema serioasa” pentru ca forțele aeriene din Polonia au mai putin de 50 de avioane de acest tip, a informat BBC, preluat de news.ro. „Trimiterea de avioane F-16…

- Poate cel mai important eveniment politic al anului 2022 este o intalnire Biden – Zelenski. Prima vizita in strainatate a președintelui Ucrainei de cand a inceput razboiul cu Rusia este organizata la Washington la data de 21 decembrie 2022. Pregatirea vizitei lui Zelenski s-a desfașurat in secret, din…