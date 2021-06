Stiri pe aceeasi tema

- Slovenia si Polonia au fost singurele tari UE care au sustinut Ungaria in dezbaterea privind drepturile comunitatii LGBT la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, a declarat vineri premierul luxemburghez Xavier Bettel, relateaza Reuters. "Doar doua tari au spus ca sunt pe deplin de partea Ungariei:…

- EUROCHAMBRES reprezinta peste 20 milioane de intreprinderi in Europa (dintre care 98% care sunt IMM-uri) prin intermediul celor 45 de organizatii nationale membre si a celor 1700 de camere regionale si locale.„CCIR, coorganizatorul primei ediții a Forumului de afaceri 3SI, care a avut loc in septembrie…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a îndemnat luni Uniunea Europeana sa suprime posibilitatea dreptului de veto de care dispune fiecare stat membru, pentru ca Uniunea „sa nu mai fie luata ostatica”, relateaza AFP și Reuters, potrivit News.ro. „Nu ne putem lasa luati…

- Presedintele american Joe Biden, care a participat, luni, la Summitul Formatului Bucuresti (B9), desfasurat online, si-a exprimat angajamentul pentru refacerea aliantelor si întarirea relatiilor transatlantice, potrivit unei transcrieri a discursului acestuia publicat de Casa Alba, potrivit News.Summitul…

- ”O tranzitie completa la iluminatul cu LED in doar trei sectoare ale iluminatului public poate reduce costurile energetice cu pana la 75 de milioane de euro in fiecare an, la nivel national. Scaderea consumului energetic anual cu 1.484 GWh s-ar putea traduce in diminuarea amprentei de carbon cu peste…

- Expertii însarcinati de Uniunea Europeana cu evaluarea energiei nucleare din punct de vedere ecologic urmeaza sa declare ca aceasta este sustenabila, deci investitiile în acest domeniu pot fi aprobate, arata un document consultat sâmbata de agentia Reuters, conform Agerpres. Cehia,…