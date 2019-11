Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a repatriat circa 100 de tone din rezervele sale de aur, in valoare de aproximativ 18,3 miliarde de zloti (4,7 miliarde de dolari), depozitate la Banca Angliei, a comunicat luni seful Bancii centrale poloneze, Adam Glapinski, potrivit agenției DPA, citeaza Agerpres.

- Peste 27% dintre sustinatorii opozitiei ar dori sa il vada pe Tusk in competitie cu presedintele in functie, Andrzej Duda, in alegerile din primavara anului 2020, conform sondajului publicat in Dziennik Gazeta Prawna, un cotidian influent ce apare la Varsovia, scrie Agerpres. Tusk este urmat…

- Comisia Europeana a sesizat din nou Curtea de Justiție a UE în privința Poloniei, de aceasta data pentru regimul disciplinar al judecatorilor care, potrivit Bruxellesului, "le submineaza independența", potrivit unei comunicat publicat joi, o decizie calificata de Varșovia "acțiune…

- Președintele american Donald Trump a anunțat, vineri, ca și-a dat oficial acordul pentru intrarea Poloniei în programul Visa Waiver al SUA, informeaza Reuters.Trump anunțase înca de saptamâna trecuta ca va acroda Poloniei acces la programul Visa Waiver al Departamentului de…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau polonez Andrzej Duda ar urma sa semneze luni un acord la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, pentru consolidarea cooperarii militare, a anuntat seful de cabinet al presedintelui Poloniei, relateaza DPA. Acordul va specifica locurile in care…

- Steinmeier a spus ca cel mai bun mod de a depasi trecutul nu este de a-l vedea incheiat, "ci ca o responsabilitate comuna pentru un viitor mai bun", a declarat el cotidianului Corriere della Sera inaintea vizitei sale de stat in Italia. "Sper ca vom continua sa mergem impreuna pe acest drum…