Polonia se pregăteşte pentru un aflux de persoane dinspre Belarus în urma represiunii Polonia se pregateste pentru un aflux de persoane dinspre Belarus in urma reprimarii violente a protestelor postelectorale din aceasta tara vecina, insa vrea sa mentina securitatea frontierei, a afirmat vineri ministrul adjunct de externe Marcin Przydacz, transmite Reuters.



'Am revizuit deja legea astfel incat sa fim pregatiti si pentru un posibil val de persoane care vor sa ajunga pe teritoriul UE', a declarat Przydacz la postul catolic de radio Siodma9.



'Trebuie sa avem in vedere sprijinirea oamenilor care au nevoie sa treaca granita rapid, dar trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lituania, Letonia si Polonia sunt gata sa medieze intre guvernul din Belarus si opozitie dupa ce alegerile prezidentiale de duminica au declansat proteste sangeroase, a declarat miercuri presedintele lituanian Gintanas Nauseda, citat de Reuters. In primul rand insa, a spus Nauseda, autoritatile din…

- Franta, Germania si Polonia si-au exprimat vineri ingrijorarea fata de evolutia situatiei in Belarus, inaintea alegerilor prezidentiale de duminica, in care presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994, candideaza la al saselea mandat, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministrii…

- Polonia intentioneaza sa isi redeschida toate scolile pe 1 septembrie, a anuntat miercuri ministrul polonez al Educatiei, in pofida cresterii din ultima perioada a numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, informeaza Reuters.Intr-o prima faza, Polonia a avut succes in eforturile…

- Presedintele statului Belarus, Aleksandr Lukasenko, a spus marti ca a fost infectat cu noul coronavirus, dar ca nu a avut niciun fel de simptome si deja s-a vindecat, relateaza agentia de stiri BELTA, preluata de Reuters și Agerpres.

- Polonia va propune curând reguli de limitare a concentrarii mass-mediei straine în țara, a anunțat Jaroslaw Kaczynski, președintele partidului de guvernamânt Lege și Justiție (PiS), relateaza Politico.PiS a luat la ținta mass-media straina în timpul alegerilor prezidențiale…

- Muzeul Luvru din Paris a anuntat vineri ca intentioneaza sa-si redeschida portile incepand cu 6 iulie ca urmare a noilor masuri anuntate joi de prim-ministrul francez Edouard Philippe privind relaxarea restrictiilor anti-COVID-19, informeaza Reuters.Intr-un comunicat, reprezentantii celui mai vizitat…

- Polonia se pregateste pentru negocieri dificile cu Uniunea Europeana privind viitorul fond de relansare dupa epidemia de COVID-19, a declarat vicepremierul Jadwiga Emilewicz intr-un interviu preluat miercuri de Reuters din Dziennik Gazeta Prawna. Guvernul de la Varsovia se teme ca Polonia va deveni…

- India a inceput operatiunea de evacuare a mii de persoane si a sistat operatiunile portuare inaintea sosirii unui ciclon asteptat sa ajunga pe coasta de est saptamana aceasta, au precizat luni autoritatile. Situatia pune presiune suplimentara pe serviciile de urgenta care se lupta cu pandemia de…