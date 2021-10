Polonia s-ar putea să aibă dreptate? Cine decide viitorul UE In Parlamentul European s-a dezbatut zilele acestea „decizia istorica din 7 octombrie a tribunalului constitutional polonez cum ca anumite articole ale tratatelor UE sunt «incompatibile» cu constitutia țarii”, relateaza La Libre Belgique. „Ursula von der Leyen si-a enumerat marti optiunile: Comisia ar putea declansa contra Poloniei o noua procedura de infringement, ce poate duce la sesizarea Curtii de Justitie a UE (CJUE). Ea are din ianuarie un instrument care permite suspendarea sau reducerea fondurilor unui stat care nu respecta statul de drept”, noteaza sursa menționata. Președinta Comisiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

