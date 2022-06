Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni au indisponibilizat un autoturism marca Volkswagen Touran, ce figura ca fiind cautat de autoritațile din Polonia. In data de 22 mai a.c., in jurul orei 09.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni s-a prezentat pentru…

- Un tunel lung de 530 de metri care lega orasul american San Diego, din California, de orasul mexican Tijuana a fost descoperit de politia SUA in urma unei anchete pentru trafic de droguri, a anuntat justitia americana.

- Zeci de mii de vehicule vor trece granița bulgaro-turca și cea cu Grecia in urmatoarele zile, a transmis joi Ministerul de Interne de la Sofia, care a avertizat cu privire la creșterea traficului la punctele de frontiera din Bulgaria, in perioada de Paște, potrivit Rador, citata de G4media . Potrivit…

- Prim-ministrul Bulgariei l-a sunat pe Iohannis dupa ce un roman ar fi trimis un mesaj de amenințare unui parlamentar bulgar. „Renunța sau probleme vor incepe imediat pentru tine și n-ai nicio idee cat de serioase vor fi” Potrivit presei bulgare , autoritațile de la Sofia au aflat ca mesajul a fost trimis…

- Peste 500.000 de persoane s au intors in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, a anuntat duminica Ministerul de Interne ucrainean, potrivit AFP.In ultima saptamana, 144.000 de persoane au parasit Ucraina si 88.000 s au intors. In total, circa 537.000 dintre compatriotii nostri s au intors in Ucraina,…

- Polonia regandește rolul gazelor naturale in tranziția sa de la energia pe baza de carbune, deoarece incearca sa evite dependența fața de combustibilii ruși, noteaza Euronews. Razboiul din Ucrina a obligat Uniunea Europeana sa incerce sa reduca dependența de combustibilii fosili din Rusia, care furnizeaza…

- Germania cere Poloniei sa nu mai trimita trenuri cu refugiați ucraineni, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Interne și Administrației din Polonia, Pavel Shefernaker, la postul TVN, transmite Noi.md. Conform celor mai recente date, incepind cu 24 februarie in Polonia din Ucraina au sosit peste…