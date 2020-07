Stiri pe aceeasi tema

- Principala coalitie a opozitiei poloneze respinge realegerea presedintelui polonez in exercitiu Andrzej Duda la 12 iulie si cere invalidarea scrutinului intr-un recurs depus la Curtea Suprema, relateaza AFP, potrivit news.ro.Platforma Civica (PO), al carei candidat Rafal Trzaskowski, primarul…

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, are un usor avantaj fata de contracandidatul sau, Rafal Trzaskowski, in urma turului secund al alegerilor prezidentiale, desfasurat duminica, indica un sondaj realizat la urne de institutul Ipsos, transmite Reuters. Duda, aliat al partidului nationalist…

- Polonia organizeaza, duminica, al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. Se confrunta actualul presedinte conservator Andrzej Duda si proeuropeanul Rafal Trzaskowski, primarul Varsoviei....

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a afirmat joi ca polonezii nu trebuie sa se teama sa voteze in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din 12 iulie, intrucat COVID-19 a devenit o boala ''ca oricare alta'', informeaza Reuters. Partidul lui Morawiecki, 'Lege…

- Andrzej Duda, aliat al partidului nationalist Lege si Justitie (PiS) aflat la guvernare, a castigat 45,73% din sufragii, conform rezultatelor obtinute din numararea voturilor in 82,2% din numarul total de sectii.Primarul liberal al Varsoviei, Rafal Trzaskowski, care a candidat din partea celei mai mari…

- Presedintele în exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc în turul întâi al alegerile prezidentiale care au avut loc duminica în tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, scrie Agerpres citând DPA.În turul al doilea,…

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc in alegerile prezidentiale care au avut loc duminica in tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, citat de dpa.In turul al doilea, Andrzej Duda il va infrunta pe candidatul liberal si primar al Varsoviei,…

- Sectiile de votare pentru alegerile prezidentiale din Polonia s-au deschis duminica la ora locala 07:00 (05:00 GMT), polonezii urmand sa il desemneze pe seful statului intr-un scrutin care a fost amanat din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza dpa si AFP, potrivit Agerpres.Cu cele mai mari…