Polonia: Premierul Morawiecki cere încetarea "barbarismului" din protestele față de interzicerea aproape totală a avortului Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat marți o hotarâre a Tribunalului Constituțional de a interzice avorturile în cazul malformațiilor congenitale, cerând încetarea &"barbariei&" din cadrul protestelor izbucnite împtriva deciziei, transmite AFP.



Polonia asista de șase zile la demonstrații fara precedent împotriva verdictului instanței supreme care a interzis joia trecuta întreruperea voluntara a unei sarcini în cazul unor malformații grave ale fatului, pe motiv ca ar fi neconstituționale.



&"Ceea ce se întâmpla…

Sursa articol: hotnews.ro

