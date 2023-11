Stiri pe aceeasi tema

- Preliminariile EURO 2024 continua cu 7 meciuri. Prima partida, Kazakhstan- San Marino, se joaca de la ora 17:00. Grupa C Italia - Macedonia de Nord, live de la 21:45 Click AICI pentru statisticiTelevizare: Digi Sport 1, Prima Sport 1 Anglia - Malta, live de la 21:45 Click AICI pentru statisticiTelevizare:…

- Originea preparatului este, se pare, in Turcia, iar denumirea romaneasca ar proveni de la termenul ”sarmak”, din limba turca, termen care inseamna ”a infasura, a inveli”. Astazi, in diferite variante de compozitie, sarmalele se servesc in tari precum Turcia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Iordania,…

- Delicata criza internaționala, riscul din ce in ce mai mare ca conflictul arabo-israelian sa se extinda in intreg Orientul Mijlociu, atacurile și alarmele repetate din unele orașe europene au determinat Italia și alte zece țari sa-și inchida granițele, iar Comisia Europeana a primit notificari oficiale…

- Sectorul ilegal in economia bulgara reprezinta aproximativ 33,1% din Produsul Intern Brut (PIB) oficial al țarii, ceea ce reprezinta cel mai mare procent in Uniunea Europeana. Datele fac parte dintr-un studiu realizat de Departamentul pentru Politici Economice și Științifice și Politici privind Calitatea…

- Cu ce sportivi participa Romania la Grand Prix-ul de sarituri cu schiurile, de la Rașnov Sportivi din 17 țari vor evolua in weekend pe trambulina de 97 de metri de la Rașnov, in doua etape individuale, feminin si masculin, ce se vor derula pe parcursul celor trei zile ale competiției. Sambata și duminica,…

- 'Adio UE!' – Germania și Franța dau o lovitura de topor Turciei, Moldovei și UcraineiUniunea Europeana trebuie sa-si revizuiasca radical procesul decizional si finantarea inainte de a putea accepta pana in 2030 mai multe tari care sa adere la blocul format in prezent din 27 de state, se arata intr-un…

- Mijlocașul Marco Verratti (30 de ani) a refuzat convocarea la naționala Italiei din aceasta luna, pentru meciurile cu Macedonia de Nord și Ucraina, din preliminariile Campionatului European din Germania, din 2024. Fotbalistul lui PSG a invocat probleme fizice și psihice. Italia a remizat, sambata seara,…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, cei doi inalti oficiali au consultari politice, viziteaza impreuna trupele stationate la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din Cincu si urmeaza sa se adreseze militarilor luxemburghezi care fac parte din Grupul de lupta NATO din Romania.„Vizita domnului…