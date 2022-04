Ministrul Sanatatii din Polonia, Adam Niedzielski, spune ca țara sa refuza sa primeasca si sa plateasca noi livrari de vaccinuri anti-COVID, in condițiile in care dispune de 25 de milioane de doze neutilizate, relateaza AFP. „La sfarsitul saptamanii trecute, am recurs la clauza de forta majora si am informat atat Comisia Europeana, cat si principalul fabricant de vaccinuri (Pfizer – n.r.), ca refuzam sa primim aceste vaccinuri si ca refuzam, de asemenea, sa efectuam platile”, a declarat ministrul Adam Niedzielski la televiziunea de stiri TVN24. „Aceasta situatie va antrena un conflict juridic.…