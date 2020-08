Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a anuntat joi ca l-a convocat la sediul Ministerului sau de Externe pe ambasadorul Belarusului pentru a protesta fata de ''acuzatii nefondate'', dupa ce potrivit presei belaruse presedintele Aleksandr Lukasenko a acuzat Varsovia ca intentioneaza sa anexeze o parte din Belarus in cazul agravarii…

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz si-a prezentat demisia, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Varsovia, potrivit Reuters. In luna iulie, Czaputowicz a lasat de inteles ca ar putea renunta la functie, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat miercuri ca nu exista niciun motiv de preocupare privind situatia de la frontiera Poloniei cu Belarus, dupa ce președintele bielorus Aleksandr Lukasenko a anunțat ca inalta conducere militara a tarii a desfasurat trupe la frontiera de vest , cu Polonia…

- Cel putin noua state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana au cerut instituirea de noi sanctiuni impotriva Belarusului in urma alegerilor prezidentiale contestate de opozitie si a represiunii care continua impotriva manifestantilor ce protesteaza fata de realegerea presedintelui Aleksandr…

- Germania, care detine in prezent presedintia Uniunii Europene, l-a convocat joi pe ambasadorul belarus pentru a-si exprima dezaprobarea fata de masurile de represiune dupa controversata realegere a presedintelui Aleksandr Lukasenko, a anuntat o sursa apropiata Ministerului de Externe, relateaza AFP.…