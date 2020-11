Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a extins o interdictie de circulatie pe perioada noptii si a inchis restaurantele, barurile, cinematografele si muzeele din cele mai populate zone ale tarii timp de o luna incepand de marti, in incercarea de a tine sub control reaparitia cazurilor de COVID-19, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Tara,…

- Europa se confrunta cu al doilea val de infectari cu coronavirus, astfel ca statele au inceput, rand pe rand, sa reintroduca restricții dure. Franța și Belgia au revenit la un “lockdown” naținal, in timp ce alte state au introdus carantina parțiala. Franța Franta a intrat din nou intr-un “lockdown”…

- Belgia ar putea fi nevoita sa revina la un 'lockdown' total daca nu se va opri inmultirea infectarilor cu COVID-19 si a internarilor in spital, afirma un important virusolog belgian, intr-un interviu aparut marti intr-un ziar local, citat de Reuters. "Intr-un astfel de caz, am fi nevoiti sa luam in…

- Guvernul polonez a anuntat joi noi masuri menite sa limiteze epidemia de COVID-19, printre care reducerea orarului de functionare a barurilor si restaurantelor, predarea si munca de la distanta, informeaza Reuters, dpa si AFP. 'Astazi trebuie sa revenim la recomandarea de baza pe care…

- Polonia a raportat astazi, pentru a patra zi la rand, un numar record de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, 4.739. Anuntul a fost facut de Ministerul Sanatatii. Tara se pregateste pentru reimpunerea unor restrictii, potrivit Reuters. Sambata se asteapta sa fie anuntata o inasprire a masurilor…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca este inevitabil ca tara sa se confrunte cu un al doilea val de coronavirus si a precizat ca desi nu isi doreste o a doua carantina la nivel national, guvernul ar putea fi nevoit sa introduca noi restrictii, relateaza Reuters. Potrivit unor relatari…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez, Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters.Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, i-a cerut…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat miercuri ca nu exista niciun motiv de preocupare privind situatia de la frontiera Poloniei cu Belarus dupa ultimele declaratii ale lui Aleksandr Lukasenko, in timp ce presedintele lituanian Gitanas Nauseda i-a cerut liderului belarus sa nu recurga la…