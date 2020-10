Polonia este pe cale să interzică avorturile aproape în totalitate Polonia, una din cele mai stricte țari din Europa in ceea ce privește intreruperile de sarcina, a decis joi ca avortul din cauza defectelor fatului contravine constitutiei. Dupa ce verdictul tribunalului constitutional din Polonia va intra in vigoare avortul va mai fi permis doar in caz de viol, incest sau existenta unei amenintari la viata si sanatatea mamei, conform Reuters și Agerpres.Valorile conservatoare au jucat un rol tot mai mare in viata publica din Polonia dupa ce partidul nationalist Lege si justitie (PiS) a venit la putere, in urma cu cinci ani, promitand apararea caracterului traditional… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Tribunalul constitutional din Polonia a decis joi ca avortul din cauza defectelor fatului contravine constitutiei, instituind un cadru legal echivalent aproape cu interdictia intreruperii sarcinii in tara predominant catolica, relateaza Reuters.

- Curtea Constituționala a Poloniei este așteptata sa dea o hotarare care ar putea duce la interzicerea aproape totala a avortului. Aceasta, in condițiile in care țara are deja unele din cele mai stricte legi in domeniu din Europa, avortul fiind permis doar in caz de viol sau incest, daca sanatatea mamei…

