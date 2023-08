Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de mercenari Wagner va fi si mai periculos sub controlul presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa moartea liderului Evgheni Prigojin, a spus, joi, premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters.

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a avut joi, 3 august, o intilnire urgenta cu președintele lituanian Gitanas Nauseda pentru a discuta despre posibilele provocari din partea Belarusului. Nauseda a scris pe Twitter despre intilnirea cu Morawiecki, relateaza "Adevarul European". Președintele lituanian…

- Tensiune la granița dintre Polonia și Belarus. O suta de mercenari din gruparea Wagner s-au apropiat de orașul Grodno din Belarus, langa frontiera cu Polonia, a precizat premierul Mateusz Morawiecki.

- O suta de mercenari din grupul rus Wagner s-au apropiat de orasul belarus Grodno, aflat in apropiere de granita cu Polonia, a declarat sambata premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters. ⚡️ Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki says that more than 100 "Wagnerians" has gone towards the…

- Un grup de o suta de soldați din gruparea rusa Wagner s-a apropiat de orașul belarus Grodno, in apropiere de granița cu Polonia, a declarat sambata premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters și Mediafax.Polonia, fosta membra a Pactului de la Varșovia, care este membru cu drepturi depline…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a anuntat ca Polonia va mentine interdictia asupra importurilor de cereale din Ucraina, si dupa data de 15 septembrie, chiar daca Comisia Europeana ar decide ridicarea restricțiilor.

- Uniunea Europeana (UE) acorda mai mult sprijin unor tari din afara blocului comunitar, precum Turcia, pentru a le ajuta sa faca fata migratiei, decat propriilor membri, a afirmat vineri presedintele polonez Andrzej Duda, transmite Reuters . ”Nu inteleg de ce Comisia Europeana si institutiile europene…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, apreciaza ca mutarea in Belarus a mercenarilor ruși din grupul Wagner, incurajata de Moscova dupa rebeliunea de sambata trecuta, este periculoasa pentru Polonia, transmite Reuters