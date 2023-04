Polonia compară atrocităţile de la Bucea cu masacrul lui de la Katyn Presedintele polonez Andrzej Duda a comparat joi abuzurile comise de fortele ruse la Bucea in cursul invaziei in Ucraina cu masacrul de la Katyn, cu ocazia implinirii a 80 de ani de la descoperirea uciderii a mii de ofiteri polonezi comise de sovietici in perioada lui Stalin, relateaza AFP, conform Agerpres. In urma cu 80 de ani, nazistii au descoperit in padurea de la Katyn, situata in regiunea Smolensk, in Rusia, corpurile a mii de ofiteri polonezi executati de politia politica sovietica (NKVD) in 1940, masacru pe care Kremlinul a refuzat sa-l recunoasca pana in anii 1990. Fii la curent… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

