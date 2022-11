Stiri pe aceeasi tema

- Armata poloneza se afla, miercuri, in stare de alerta sporita dupa ce o racheta, probabil de fabricație ruseasca, dar de origine necunoscuta, a cazut asupra unui sat din sud-estul țarii, in apropiere de granița cu Ucraina. Explozia care a ucis doua persoane in estul Poloniei ar fi „rezultatul sistemelor…

- La scurt timp dupa caderea rachetelor in Polonia, președintele, Andrzej Duda, a anunțat ca a discutat cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și a anunțat ca ia in calcul activarea Articolului 4 al NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polonia a anunțat ca ridica gradul de alerta militara dupa ce doi polonezi au murit intr-o explozie la granița cu Ucraina in urma atacurilor rusești de marți, 15 noiembrie. In plus, ia in calcul activarea Articolului 4 din tratatul NATO, ce prevede organizarea unei reuniuni de urgența daca un stat membru…

- Ambasadorii NATO se vor intalni miercuri la cererea Poloniei, in baza Articolului 4 al Aliantei, au declarat pentru Reuters doi diplomati europeni. Consultarile au loc dupa o explozie in Polonia, in apropiere de granita cu Ucraina, care ar fi fost provocata de o racheta ruseasca ratacita, anunța…

- Doua rachete au cazut pe teritoriul Poloniei la granița cu Ucraina, doua persoane murind in explozie. Surse din cadrul comunitații de informații americane au declarat pentru AP ca este vorba de doua rachete rusești ratacite. Pentagonul nu confirma deocamdata informația. Presedintele Ucrainei, Volodimir…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, marti, in legatura cu faptul ca doua rachete au cazut in Polonia la granita cu Ucraina, ca pana in acest moment nu are informatii, adaugand ca este foarte grav pentru ca este atacat un stat membru NATO si presupune ca lucrurile…

- Dezvaluirea va starni ingrijorari la Washington si in capitalele europene ca aliatii care sprijina Ucraina impotriva invaziei Rusiei s-ar putea confrunta cu amenintari cibernetice tot mai mari din partea Moscovei, comenteaza CNN. Polonia este membra NATO si un canal-cheie pentru furnizarea de ajutor…