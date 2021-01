Polonia amenință Pfizer cu măsuri în justiție pentru livrările parțiale de vaccinuri anti-covid Polonia ar putea lua masuri în justiție contra Pfizer, luna viitoare, daca producatorul american de medicamente nu va respecta toate livrarile de vaccin contra Covid-19, a declarat vineri un purtator de cuvânt guvernamental, potrivit Reuters.



Pfizer, care a dezvoltat vaccinul împreuna cu partenerul sau german BioNTech, a redus saptamâna aceasta volumul livrarilor catre țarile europene.



Pfizer și BioNTech au refuzat sa comenteze furnizarea parțiala a tranșelor, anunțând doar printr-un comunicat de presa ca fac acest lucru pentru a majora producția europeana.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

