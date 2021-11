Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe din Polonia l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al ambasadei Belarusului, susținand ca a avut loc o incursiune dinspre Belarus a unor persoane inarmate si care purtau uniforme. Polonia numește acest fapt o „provocare”, dupa ce 3 barbați au patruns pe teritoriu. Incidentul…

- Polonia l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Belarusului, Aleksandr Czasnuski, in legatura cu situatia migrantilor prezenti la frontiera dintre cele doua tari, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana l-a acuzat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko de orchestrarea unei…

- Cancelarul german Angela Merkel iși dorește ca Belarusul sa ajute migrantii, in loc sa-i trimita de cealalta parte a frontierei, spre Uniunea Europeana, calificand aceste actiuni drept „atacuri hibride”, informeaza AFP si dpa. Aflata sambata in vizita in Polonia, Angela Merkel a facut referire la actualul…

- Peste 10.000 de migranti proveniti din tari devastate de razboi se afla în prezent în Belarus în speranta ajungerii în Uniunea Europeana, a estimat luni politia de frontiera poloneza (SG), conform DPA și Agerpres.Potrivit sefului SG, generalul-maior Tomasz Praga, regimul…

- Polonia va construi un gard de-a lungul frontierei sale cu Belarus, a anuntat luni ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, in scopul stoparii migrantilor care in acest an au venit in numar mare dinspre teritoriul belarus, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Lituania, Letonia si Polonia…

- Lituania a anuntat luni ca in septembrie 2022 va finaliza ridicarea gardului cu o lungime de 508 km la frontiera sa cu Belarus, masura menita sa opreasca migrantii care in acest an au venit in numar mare de pe teritoriul belarus, transmite Reuters. Lituania, Letonia si Polonia au raportat…

- Parlamentul lituanian dezbate marti un proiect de lege cu privire la construirea unei bariere metalice cu sarma ghimpata in varf, care sa opreasca migrantii, ce au traversat in numar record anul acesta frontiera cu Belarusul, informeaza News.ro . Tot mai multi migranti au intrat in ultimele saptamani…

- Parlamentul lituanian se reuneste marti in sesiune plenara pentru a dezbate un proiect de construire a unui gard metalic acoperit cu sarma ghimpata pentru a opri migrantii care traverseaza in numar mare frontiera Belarusului cu Lituania, relateaza Reuters. Un numar extrem de mare de migranti…