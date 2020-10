Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea anti-monopol din Polonia, UOKiK, a anunțat miercuri ca a amendat Gazprom cu 29 milioane de zloți (7,6 milioane dolari) pentru ca a construit conducta Nord Stream 2 fara aprobarea sa, transmite Reuters. UOKiK a impus și o amenda de 234 milioane zloți (61,4 mil. USD) pentru celelalte…

- Veolia Environnement SA, compania franceza care se ocupa cu gestionarea deseurilor si apelor uzate, a anuntat achizitionarea a 29,9% din actiunile detinute de Engie la Suez, pentru 3,4 miliarde de euro (patru miliarde de dolari), in pofida incercarilor Guvernului de la Paris de a bloca tranzactia,…

- Autoritatile germane s-au oferit sa cheltuie un miliard de euro pentru a construi doua terminale pentru gaze naturale lichefiate, in incercarea de a descuraja SUA sa impuna sanctiuni Germaniei din cauza implicarii sale in proiectul gazoductului Nord Stream 2, informeaza saptamanalul Die Zeit, preluat…

- Gazoductul Nord Stream 2 ar urma sa dubleze capacitatea gazului rusesc pompat direct in Germania la 110 miliarde de metri cubi pe an. Proiectul, in care compania de stat Gazprom a investit jumatate din costul de 9,5 miliarde de euro este finanțat din imprumuturi de la Royal Dutch Shell, OMV din Austria,…

- Producatorul de automobile electrice Tesla a anunțat marți cel mai mare program de vanzari de noi acțiuni de cind compania a devenit publica, care incearca sa speculeze interesul crescut al Wall Street-ului pentru companie și sa obțina pana la 5 miliarde de dolari, relateaza Reuters, anunța MEDIAFAX.Vanzarea…

- Autoritatea de concurența din Polonia a amendat Gazprom cu 213 milioane de zloți (48,2 milioane de euro) din cauza ca gigantul rus din domeniul energiei nu a cooperat in cadrul investigației privind construirea conductei de gaze Nord Stream 2, transmite Reuters. Polonia se opune conductei, care va aduce…

