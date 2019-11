Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anunțat, vineri, ca și-a dat acordul oficial ca polonezii sa intre in Statele Unite ale Americii fara viza pe o perioada de 90 de zile. Președintele american a anunțat ca va acorda Poloniei acces la Programul Visa Waiver al Departamentului de Stat, care le permite cetatenilor din tarile…

- "Eliminarea vizelor este pe cale sa se intample, este deja aprobata (...) Este ceva foarte important. Este foarte important, cred, pentru presedinte sa obtina acest lucru. Si a reusit sa o faca, prin mari eforturi", se mentioneaza in transcriptul publicat de Casa Alba de la conferinta de presa comuna…

- SUA prelungesc dreptul de libera circulație pentru vecinii Romaniei. Ce șanse au romanii sa mearga fara viza in America Statele Unite ale Americii si Ungaria au convenit sa prelungeasca regimul de intrare libera, fara vize, pe teritoriul SUA pentru cetatenii unguri. Declarația a fost făcută…

- Vicepreședintele american Michael Pence a declarat luni ca este bucuros ca Polonia este aproape pregatita pentru Visa Waiver Program, transmite Reuters.”Sunt mulțumit sa vad ca Polonia este aproape eligibila pentru programul Visa Waiver”, a declarat Pence în timpul unei întâlniri…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a sosit duminica dimineata la Varsovia, pentru a participa la actiunile de comemorare a 80 de ani de la izbucnirea celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza dpa. Pence, insotit de sotia sa, a fost intampinat pe aeroportul Okecie din Varsovia de ambasadorul…

- Cu puțin timp înainte de planificarea calatoriilor europene ale președintelui Donald Trump, SUA își intaresc amenințarile cu o retragere parțiala a trupelor sale din Germania. "Este cu adevarat jignitor sa se aștepte de la contribuabilii americani sa plateasca în continuare peste…

- Statele Unite ale Americii ameninta ca vor retrage trupele americane stationate in Germania, pe fondul unor tensiuni privind o misiune in Golful Persic si a cheltuielilor de aparare.Polonia ar putea sa gazduiasca trupele americane, a afirmat ambasadorul SUA in Germania, citat de Deutsche Welle.…

- Polonia 'i-ar primi cu bucurie' pe teritoriul sau pe soldatii americani stationati in prezent in Germania, a declarat ambasadorul Statelor Unite la Varsovia, Georgette Mosbacher, intr-un mesaj postat pe Twitter, citat de dpa potrivit Agerpres. 'Contrar Germaniei, Polonia isi indeplineste obligatia…