- Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a caștigat sambata US Open 2022, dupa ce a invins-o pe Ons Jabeur (28 de ani, 5 WTA), cu scorul 6-2, 7-6(5). Tenismena a obținut astfel al treilea sau titlu de Grand Slam, dupa ce caștigat de doua ori la Roland Garros, in 2020 și 2022, transmite GSP . Iga venea la New…

- Poloneza Iga Swiatek si belarusa Arina Sabalenka s-au calificat, miercuri, in semifinalele turneului de tenis US Open si au completat, astfel, careul de asi al ultimului Grand Slam al anului, alaturi de Caroline Garcia si Ons Jabeur. Swiatek, liderul clasamentului WTA, s-a impus autoritar in sfertul…

- Iga Swiatek a fost eliminata surprinzator in sferturile turneului WTA de la Varsovia, dupa ce a pierdut vineri in fata frantuzoaicei Caroline Garcia (locul 45). Cap de serie nr. 5, Garcia s-a impus dupa doua ore si 18 minute de joc in fata principalei favorite, scor 6-1, 1-6, 6-4. Aceasta este prima…

- Jucatoarea croata Petra Martic, nr. 85 mondial, a castigat, duminica, turneul WTA 250 de la Lausanne.Sportiva din Croatia a invins o in finala pe Olga Danilovic din Serbia, cu 6 4, 6 2, informeaza AFP citat de Agerpres.roMartic, care si a trecut in cont al doilea titlu in circuitul WTA, s a impus dupa…

- Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) este campioana de la Wimbledon 2022. Sportiva din Kazahstan a trecut in ultimul act de Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-2, potrivit GSP. Meciul a durat aproximativ doua ore, iar Rybakina și Jabeur au avut nevoie de un set decisiv pentru a se decide…

- Simona Halep, 30 de ani, locul 18 WTA, se confrunta luni, 4 iulie, cu Paula Badosa, in Spania. Meciul cu jucatoare iberica, 24 de ani, 4 WTA, supranumita noua Maria Șarapova, atat pentru calitațile sportive, cat și pentru cele fizice, are loc de la 17.30, pe Terenul Central de la Wimbledon, scrie Gazeta…

- Poloneza Iga Swiatek, liderul WTA, a fost eliminata, sambata, in turul trei al turneului de la Wimbledon, de sportiva franceza Alize Cornet, numarul 37 mondial. Swiatek a fost invinsa cu scorul de 6-4, 6-2, intr-o ora si 33 de minute. Sambata a fost eliminata si sportiva din SUA Coco Gauff, locul 12…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 110 WTA) a incheiat socotelile in proba de simplu de la turneul WTA 125 desfașurat pe iarba de la Gaiba (Italia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari. Sportiva noastra a fost invinsa de frantuzoaica Harmony Tan Harmony Tan (24 ani, 120 WTA) cu 6-2,…