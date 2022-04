Stiri pe aceeasi tema

Campioana en-titre la polo, Steaua Bucuresti, si formatia Dinamo Bucuresti vor juca finala Cupei Romaniei, in urma semifinalelor competitiei, la turneul de la Alba-Iulia, anunța news.ro.

- VIDEO: Cupa Romaniei la Polo – Seniori, la Alba Iulia. Clasament dupa primele etape. Finala se desfașoara sambata Cupa Romaniei la Polo se desfașoara pana sambata la Alba Iulia – Bazinul Olimpic. In cadrul competiției au debutat 6 echipe imparțite in 2 grupe: Grupa A – C.S.A. Steaua BA București, C.S.…

- CSA Steaua Bucuresti o va intalni pe CSM Oradea in semifinalele Cupei Romaniei la polo pe apa masculin, o reeditare a finalei de anul trecut, dupa meciurile desfasurate vineri, la Alba Iulia, potrivit Agerpres.CSA Steaua Bucuresti, detinatoarea trofeului, a surclasat-o pe CSS Triumf Bucuresti cu 25-6…

- Echipa de polo Dinamo Bucuresti s-a calificat, joi, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins vicecampioana en-titre CSM Oradea, la turneul de la Alba-Iulia. Dinamo Bucuresti s-a impus in partida cu CSM Oradea din grupa B cu scorul de 12-11 (2-5, 4-0, 2-3, 4-3), dupa ce in primul meci al grupei…

- Miercuri, de la ora 17:30, se vor juca 3 dintre cele 4 partide din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana. Capul de afiș este disputa dintre Viitorul Santimbru și Voința Stremț, de la Galtiu, oaspeții caștigand ultimele doua trofee, dupa finalele cu CSU Alba Iulia. In aceeași zi se…

- Bazinul Olimpic din Alba Iulia va gazdui in aceasta saptamana Cupa Romaniei „Aqua Carpatica”, unde vor fi prezente 6 dintre cele mai puternice echipe din țara. Turneul va avea loc in perioada 14-16 aprilie organizata de Federația Romana de Polo, in colaborare cu Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba…

- Rapid București a caștigat, duminica, cu 3-1, derby-ul cu Dinamo București, acasa, in prima etapa din play-out, obținand prima victorie contra marea rivala dupa aproape 14 ani. Nicolae Carnat a fost introdus in minutul 72, cand giuleștenii conduceau deja cu 3-1, avand ocazia sa marcheze 7 minute mai…