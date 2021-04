Aflat in in arest la domiciliu, in dosarul in care este acuzat de rapirea și torturarea unor oameni - care, intre timp, au murit, din cauze necunoscute -, liderul de sindicat Viorel Șeicaru a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca la una dintre intervențiile cu iz de abuz in serviciu a participat și agentul de circulație Ionuț Negrila, cel care a murit, in urma cu aproape doua luni, in timpul unei curse ilegale.