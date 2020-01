Polițistul Martin rămâne în arest! Autoritățile verifică mandatul European de arestare!

Judecatorii Curții de Apel Craiova au admis, sambata, 11 ianuarie a.c., propunerea procurorilor de arestare a agentul de poliție Constantin Catalin Martin Voinescu, de la Poliția Municipiului Tg-Jiu, in vederea predarii catre autoritatile din Germania.

Astfel, polițistul gorjean va ramane in arest pana la data de 25 ianuarie, timp in care se vor face verificari privind mandatul European de arestare venit pe numele acestuia prin sistemul de alerta SIRENE. Trebuie spus ca autoritațile germane au in cercetare un dosar de furt, in care apare și numele polițistului roman. Polițistul… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

