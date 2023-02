Stiri pe aceeasi tema

- Ulterior, polițistul Iulian Toader,de la Serviciul Rutier Teleorman, a fost idetificat și este cercetat de oamenii legii .In urma evenimentului rutier, trei persoane care se aflau in mașina cu care a intrat in coliziune autoturismul condus de barbatul din Buzescu au ajuns la spital.Potrivit IPJ Teleorman,…

- Un polițist de la Serviciul Rutier Teleorman este cercetat de propriii colegi dupa ce, vineri seara, a fost implicat intr-un accident rutier produs pe raza municipiului Turnu Magurele, ulterior plecand de la fața locului, relateaza impactnews24.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Eveniment Barbatul care a provocat un accident rutier, fiind baut și cu permisul suspendat, a fost reținut pentru 24 de ore decembrie 27, 2022 10:12 Marți, 27 decembrie, IPJ Teleorman a anunțat ca, in urma administrarii probatoriului, fața de barbatul in varsta de 40 de ani, care a provocat un accident…

- Eveniment Și baut, și cu permisul suspendat, un barbat de 40 de ani a provocat un accident rutier decembrie 26, 2022 15:40 In a doua zi de Craciun, ora 13.20, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca pe DJ 601, in comuna Vedea,…

- Eveniment Accident rutier grav pe DJ 503 / O batrana a murit dupa ce a fost acroșata de o mașina condusa de o tanara de 24 de ani decembrie 25, 2022 12:20 Astazi, ora 10.30, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca pe DJ 503, in…

- Eveniment Accident in Peretu / O șoferița a acroșat o femeie, de 65 de ani, care se deplasa cu bicicleta decembrie 19, 2022 19:02 Luni dupa-amiaza, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roșiori de Vede au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la…

- Eveniment Biciclist, de 42 de ani, mort intr-un accident rutier provocat de un barbat baut la volan / O femeie a ajuns la spital noiembrie 23, 2022 19:01 Miercuri, 23 noiembrie, ora 17.04 , polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul…