Polițistul care va bătut până la inconștiență pentru că nu purtat mască nu avea nici el mască! Inca un caz revoltator in care sunt implicati politisti. O femeie din Arad sustine, iar martorii confirma, ca a fost batuta de un agent pana la lesin. Apoi a fost lasata inconstienta la marginea drumului. Politistul i-ar fi reprosat ca nu purta masca, desi nici el nu ar fi avut. Ministrul de Interne promite curatenie in politie. Imaginile filmate de localnici si marturia victimei au puternic impact emotional! Ancheta dupa ce o femeie ar fi fost batuta și lasata inconștienta de un polițist pentru ca nu a purtat masca Mai multi oameni incearca sa o aduca la viata pe femeia cazuta pe asfalt. Localnicii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

