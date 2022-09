Polițiștii vrânceni participă și la ediția din acest an a turului ciclist „Mausolee pe bicicletă” MAUSOLEE PE BICICLETA: SUNTEM APROAPE, DE 8 ANI, PENTRU SIGURANȚA! Polițiștii vranceni se alatura participanților la cea de-a VIII-a editie a evenimentului ”Mausolee pe bicicleta”, care va fi organizata sambata, 17 septembrie. La evenimentul care isi propune sa puna in valoare patrimoniul cultural al judetului Vrancea, in special al localitatilor de pe traseul ciclist, pe […] Articolul Polițiștii vranceni participa și la ediția din acest an a turului ciclist „Mausolee pe bicicleta” apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Mausoleul Eroilor din Maraști a avut loc astazi deschiderea oficiala a evenimentului de ciclism ”Mausolee pe bicicleta”!, in prezența principelui Nicolae al Romaniei, care a depus o coroana de flori in memoria eroilor cazuți in Primul Razboi Mondial. ”Mausolee pe bicicleta” este un eveniment la care…

- MAUSOLEE PE BICICLETA: SUNTEM APROAPE, DE 8 ANI, PENTRU SIGURANȚA! Polițiștii vranceni se alatura participanților la cea de-a VIII-a editie a evenimentului ”Mausolee pe bicicleta”, care va fi organizata sambata, 17 septembrie. La evenimentul care isi propune sa puna in valoare patrimoniul cultural al…

- MAUSOLEE PE BICICLETA: SUNTEM APROAPE, DE 8 ANI, PENTRU SIGURANȚA! Polițiștii vranceni se alatura participanților la cea de-a VIII-a editie a evenimentului ”Mausolee pe bicicleta”, care va fi organizata sambata, 17 septembrie. La evenimentul care isi propune sa puna in valoare patrimoniul cultural al…

- 130 de bicicliști vor pedala, sambata, la cea de-a VIII-a ediție a evenimentului ”Mausolee pe bicicleta”, turul ciclist care iși propune sa puna in valoare patrimoniul cultural al județului Vrancea. Evenimentul este organizat de Asociația Monumente in Vrancea in cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului.…

- Primarul comunei Racoasa, Vladimir Paun, invita locuitorii comunei sa ii susțina pe cicliștii care vor „pedala eroic” pe 17 septembrie 2022 in cadrul evenimentului „Mausolee pe bicicleta”. „Totdeauna, Primaria Racoasa s-a dovedit a fi un partener de baza in desfașurarea unor evenimente culturale, sportive…

- Incepe anul școlar 2022-2023, iar in unitațile de invațamant din Vrancea sunt așteptați de astazi 48.633 de elevi. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea, situația pe cicluri de invațamant este urmatoarea: „preșcolar: 8.032; primar: 1.468; gimnazial: 12.464; liceal: 10.749; școala profesionala:…

- Principele Nicolae este ambasadorul ediției din acest an a turului ciclist „Mausolee pe bicicleta”. Organizatorii evenimentului, care a ajuns la a opta ediție, au anunțat ca la evenimentul programat pentru 17 septembrie va fi prezent Principele Nicolae, un demers susținut de Asociația Principele Nicolae.…

- IPJ VRANCEA- partener pentru siguranța la etapa a IV-a din Cupa Naționala de Șosea pentru copii – Cupa Copiilor Rikora la Ciclism In aceasta dimineața, la ora 09.00, la startul din Comuna Carligele s-au adunat iubitorii mișcarii pe doua roți, cu varste intre 5 și 14 ani. Competitia a fost organizata…