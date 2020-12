Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei anunta ca, in cazul nou-nascutului gasit miercuri abandonat intr-o punga in fata unui bloc din Sectorul 3, a fost depistata si dusa la audieri o femeie de 27 de ani. „In urma cercetarilor efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei,…

- Marti seara, prin apel 112, Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata ca in fața unui bloc din sectorul 3, intr-o punga, a fost gasit un nou nascut. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, la fața locului s-au deplasat, de urgența, polițiști din cadrul Secției…

- Barbatul din Bucuresti suspectat de inselaciune, dupa ce a pretins ca este broker bursier si ar fi convins astfel o persoana "sa investeasca" aproximativ 80.000 de lei a fost retinut, relateaza News.ro. "Barbatul banuit a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca maine (marti - n.r.) sa fie…

- Poliția face joi trei percheziții domiciliar in București și județul Constanța intr-o cauza in care este vizata o femeie ce pretindea ca este medic estetician. „Astazi, 03.12.2020, Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului…

- Un barbat a reusit sa fuga cu 10.000 de lei, dupa ce a amenintat, marti, casiera unei banci din Sectorul 2, anunta Biroul de presa al Politiei Capitalei. "Astazi, in jurul orei 10,00, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca intr-un sediu bancar din Sectorul 2 a patruns un barbat, care a amenintat una…

- Polițiștii din Capitala, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, fac mai multe percheziții domiciliare in București la mai multe persoane suspectate ca au facut comerț cu echipamente medicale și de protecție, in special maști de protective, utilizand certificate de conformitate…

- Politistii de la București au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in cazul unui eveniment cu 60 de persoane desfasurat la subsolul unui imobil in zona soselei Colentina, potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei. Sambata, in jurul orei 23,00, Sectia 7 Politie a fost sesizata…

- Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti ii indeamna pe cetateni ca, in limita posibilitatilor, sa ofere haine groase pentru oamenii fara adapost din Capitala. "Primim haine groase pentru oamenii fara adapost din Bucuresti! Facem inca o data apel la bunavointa dumneavoastra si…