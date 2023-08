Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Alba fac prevenție cu șoferii. Ce risca cei care conduc beți sau drogați și provoaca accidente rutiere mortale Polițiștii din Alba au efecutat in ultimele zile, in mai multe zone din județ, o serie de acțiuni care au ca scop informarea șoferilor cu privre la noile modificari ale Codului…

- Inca o palma data șoferilor de mașini electrice! Din 31 iulie, Kaufland anuleaza gratuitatea cu celebrele cupoane de incarcare Inca o palma data șoferilor de mașini electrice! Din 31 iulie, Kaufland anuleaza gratuitatea cu celebrele cupoane de incarcare Se pare ca germanii de la Kaufland au ințeles…

- Razie de amploare a polițiștilor la Botoșani, Dorohoi, Saveni, Flamanzi și Darabani pentru depistarea șoferilor beți sau drogați Sambata, polițiștii botoșaneni au organizat acțiuni punctuale pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura penala și contravenționala, pe toate liniile de competența.…

- Acțiune de amploare a polițiștilor Biroului Rutier Timișoara, in noaptea de joi spre vineri, in zona Stadionului Dan Paltinișanu, dar și in alte zone din oraș. Oamenii legii au desfașurat controale, impreuna cu cei de la RAR, și i-au vizat in principal pe motocicliști, dar și pe șoferii care circula…

- Acțiune pentru depistarea șoferilor care nu respecta limita de viteza, la Dorohoi Joi, in intervalul orar 09:00-12:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, impreuna cu cei ai Secțiilor de Poliție Rurala nr. 5 Mihaileni, nr. 6 Pomirla și jandarmi au organizat o acțiune pentru prevenirea…

- A intrat in vigoare Legea „Anastasia”, care prevede ca șoferul aflat sub influența bauturilor alcoolice, a substanțelor psihoactive sau care nu deține permis de conducere și care provoaca un accident rutier soldat cu decesul unei persoane va fi condamnat la inchisoare cu executare. Legea nr. 213 din…

- Acțiune de amploare a polițiștilor de frontiera și de la imigrari, in Timiș. Oamenii legii au desfașurat controale in trafic pentru depistarea șoferilor care transporta ilegal migranți. Nu au descoperit transporturi ilegale insa au rupt amenzi in valoare totala de peste 11.000 lei.

- Galerie FOTO. Razie de proporții la Botoșani: Peste 600 de persoane legitimate și 300 de mașini controlate de polițiști In noaptea de 6 spre 7 mai 2023, polițiștii botoșaneni, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca și Agenția Naționala pentru Protecția…