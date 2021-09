Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, polițiștii timișoreni au fost contactați de familia Vieriu din Sanmihaiu Roman, a carei casa a fost incendiata in decembrie 2020. Oamenii le-au cerut polițiștilor sa ii ajute cu tablete deoarece patru dintre cei șase copii vor desfașura cursurile online, insa nu au telefoane sau tablete…

- Trei copii din Sanmihaiu Roman care fac parte dintr-o familie ramasa fara casa in urma unui incendiu au primit trei tablete, la inceputul noului an școlar. Mama celor mici a cerut ajutorul atunci cand a aflat ca cei mici vor invața online, iar gestul vine din partea polițiștilor din Timiș.

- O familie cu trei copii din Cluj a ramas pe drumuri, dupa ce casa le-a luat foc. Oamenii nu au reușit sa salveze nimic, iar flacarile uriașe au distrus și casa de vacanța a unei familii invecinate.

- Tragedie fara margini in județul Bistrța-Nasaud, acolo unde o minora in varsta de 13 ani a fost data disparuta de catre familia sa sambata, 25 septembrie. Oamenii legii au pornit in cautarea adolescentei imediat ce rudele tinerei au anunțat dispariția acesteia, insa din cauza vizibilitații reduse anchetatorii…

- Copiii l-au crezut mort, iar timp de 15 ani i-au facut slujbe de pomenire. Zilele trecute, barbatul a aparut in fata portii. Intrebat pe unde a fost, acesta a raspuns ca a fost acasa. In buzunarele batranului, familia a gasit un bilet de tren pe ruta Ploiești – Bacau, dar și buletinul. Cel mai probabil,…

- O familie cu copii mici, din Braila, a fost salvata sambata seara de jandarmii si politistii din Buzau dupa ce s- a ratacit in padure, in zona Ciolanu. Oamenii erau epuizati fizic si nu stiau cum sa mai ajunga la masina, informeaza sansanews.ro . Conform Jandarmeriei Buzau, sambata, in jurul orei 18.00,…

- Oamenii protesteaza și cer autoritaților locale și CJAS sa le fie „restituit” medicul Maria Ușurelu, care-i ingrijește de peste 40 de ani! Casa Naționala de Asigurari de Sanatate spune ca incearca sa gaseasca o soluție. Traim vremuri incredibile! Ramanem consternați din ce in ce mai des de faptele…

- Brigitte Pastrama a facut primele declarații la Antena Stars, dupa ce au fost acuzați de contrafacerea și distribuire maștilor de lux necertificate. Cu lacrimi in och, fosta soție a lui Ilie Nastase a dezvaluit ce se intampla in familia ei. „Oamenii au interpretat total greșit atunci cand am crezutca…