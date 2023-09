Polițiștii, țepuiți din nou de Guvern. Plata banilor din legea salarizării, anulată Deși Guvernul le-a promis ca-și vor primi banii in plus la salariu, prevazuți in Legea 153/2017, acest lucru nu se va mai intampla. Mai mult, pe fondul unui deficit major de personal, polițiștii nu vor mai fi platiți nici pentru munca suplimentara și nici nu-și vor mai primi sporurile pentru munca prestata in weekend și […] The post Polițiștii, țepuiți din nou de Guvern. Plata banilor din legea salarizarii, anulata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

