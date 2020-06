POLIȚIȘTII SIBIENI: „INSISTĂM SĂ RESPECTAȚI MĂSURILE DE AUTOPROTECȚIE!” Prevenirea infectarilor nu poate fi realizata decat prin responsabilizarea populației cu privire la riscurile imbolnavirii, iar responsabilizarea colectiva se realizeaza prin responsabilizarea individuala, prin asumarea de catre fiecare persoana a necesitații respectarii regulilor de igiena și distanțare fizica și nu prin inducerea de catre forțele de ordine a unei stari de teama privind sancționarea contravenționala sau penala. Citeste articolul mai departe pe sibiunews.net…

Sursa articol: sibiunews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, in Capitala, se redeschid cresele, cu masuri speciale avand in vedere pandemia de coronavirus. Ordinul comun al ministerelor Educatiei, Sanatatii si Muncii privind redeschiderea creselor, gradinitelor si a after-school-urilor a fost publicat pe 15 iunie in Monitorul Oficial.

- Politistii au desfasurat, pe parcursul acestei minivacante ocazionate de sarbatorirea zilei de 1 iunie, activitati pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice. In perioada 29 mai – 1 iunie a.c., politisti din cadrul Inspectoratului de…

- In perioada 29 mai – 2 iunie, politisti din judetul Alba vor actiona cu efective suplimentare, pentru asigurarea ordinii si linistii publice si pentru prevenirea oricaror fapte antisociale. In perioada minivacanței prilejuita de sarbatorirea Zilei de 1 Iunie, politistii din Alba vor fi la datorie,…

- Ziua de 1 iunie ar putea sa aduca pentru romani ridicarea mai multor restricții luate in timpul epidemiei de coronavirus, iar președintele Klaus Iohannis a ținut sa le reaminteasca romanilor sa respecte in continuare regulile.

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a publicat Ordinul privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS CoV-2 la locul de munca, pe perioada starii de alerta si Ghidul pentru revenirea la munca in conditii de siguranta pentru angajati si pentru angajatori.Potrivit…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat, astazi, ordinul de ministru privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS Cov-2 la locul de munca, pe perioada starii de alerta. Ordinul stabilește masurile pe care toți angajatorii din sectorul public și din privat trebuie…

- Politistii maramureseni au actionat ieri pe drumurile publice de pe raza intregului judet, atat pentru verificarea respectarii prevederilor Ordonantelor Militare cat si pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere si identificarea soferilor care comit infractiuni la regimul circulatiei rutiere.…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 284 a fost publicata ORDONANTA MILITARA numarul 7 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19Iata in continuare textul integral al actului normativAvand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 1999 privind regimul…