- Politia olandeza a anuntat marti ca a descoperit cel mai mare laborator de cocaina gasit vreodata in tara. Laboratorul, descoperit intr-un grajd de cai reamenajat in orasul Nijeveen, in apropiere de granita cu Germania, producea in jur de 200 de kilograme de cocaina pe zi, potrivit unui comunicat al…

- Politia din Ungaria a prezentat recent un video cu cele mai grave incalcari ale codului rutier din tara vecina. Acestia patruleaza CU MASINI DE POLITIE NEINSCIPTIONATE asemenea Politiei din Austria, Germania, Olanda sau Franta si filmeaza toate neregulile rutiere. Poate cu aceasta ocazie…

- Analiza Euler Hermes preconizeaza ca insolvențele din sectorul construcțiilor din Europa vor crește cu 14 -24% in 2020, Spania și Franța atingand varful, in timp ce Marea Britanie se poziționeaza la polul opus. Analiștii se așteapta ca numarul insolvențelor sa inregistreze o creștere de +24% in Spania,…

- Criza COVID-19 starnește o criza de profitabilitate majora pentru IMM-urile din construcții Cum va ieși domeniul construcțiilor din criza? Marimea companiilor conteaza! Analiza Euler Hermes preconizeaza ca insolvențele din sectorul construcțiilor din Europa vor crește cu 14 -24% in 2020, Spania și…

- Poliția deruleaza o procedura de achiziție pentru bastoane telescopice și bastoane cu electroșocuri prin licitație deschisa, cu termen pentru depunerea ofertelor la data de 09.07.2020. Reprezentanții IGPR arata ca se dorește achiziționarea a cel puțin 500 de bucați de bastoane…

- Astfel, potrivit sursei citate, raman suspendate pana in 16 iunie, zborurile catre urmatoarele destinatii: Italia, Spania, Germania, Franta, Austria, Belgia, Elvetia, Marea Britanie, Olanda, Turcia, SUA si Iran. "Aceste masuri sunt dispuse de autoritatile statului roman si se aplica pe toata perioada…

- Pandemia de de COVID-19 a afectat o mare parte din industria alimentara din intreaga Europa. Belgienii sunt rugati sa manance mai multi cartofi prajiti, dupa ce stocurile fermierilor au ajuns 750.000 de tone de cartofi. De asemenea, 150.000 de tone de branza de calitate superioara din Franta nu au mai…