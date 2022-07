Stiri pe aceeasi tema

Ciclistul roman Vlad Dascalu ((Trek Factory Racing XC) s-a clasat pe locul trei in cursa scurta (XCC), din cadrul Cupei Mondiale de Mountain Bike, desfasurata vineri la Vallnord Par Arinsal (Andorra), si se mentine pe locul patru in clasamentul individual.

Ciclistul roman Vlad Dascalu (Trek Factory Racing XC) s-a clasat pe locul al 17-lea in proba de cross country olimpic (XCO), duminica, in Cupa Mondiala de mountain bike din Lenzerheide (Elvetia), potrivit Agerpres.

Ciclistul roman Vlad Dascalu, de la echipa Trek Factory Racing, a castigat duminica titlul national la mountain bike in proba de cross country olimpic (XCO) de la Cluj Napoca, dupa ce vineri s-a impus si in cursa scurta (XCC), potrivit Agerpres.

Politistii de frontiera aradeni au descoperit 36 de migranti care au vrut sa iasa din tara ascunsi printre sicrie transportate cu un TIR care se deplasa in Italia, condus de un roman, potrivit Agerpres.TIR-ul a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, in baza unei analizei de risc,…

Ciclistul roman Vlad Dascalu (Trek Factory Racing XC) s-a clasat pe locul al patrulea in proba de cross country olimpic (WCO), duminica, in Cupa Mondiala de mountain bike de la Leogang (Austria).

Politistii de frontiera satmareni au depistat pe sensul de intrare in tara un cetatean roman pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru savarsirea infractiunii de furt, potrivit Agerpres.

Sportivul roman Catalin Chirila (canoe simplu) a cucerit medalia de argint in finala probei de 500 m, desfasurata duminica in cadrul Cupei Mondiale de kaiac-canoe de la Poznan (Polonia), potrivit Agerpres.

Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, au depistat un cetatean roman care a sprijinit doisprezece cetateni din Afganistan si Pakistan in incercarea de a trece ilegal frontiera. Barbatul roman nu avea permis de conducere.