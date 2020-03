Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul inregului județ, polițiștii au organizat activitați de marcare a Zilei de 8 Martie – Ziua Internaționala a Femeii, fiind desfașurate acțiuni in trafic sau in zona lacașelor de cult. Doamne și domnișoare au primit flori și materiale preventive din partea polițiștilor. Peste 500 de doamne și…

- De 8 Martie, primarul Victor Dragușin a oferit flori doamnelor și domnișoarelor din Alexandria in Eveniment / on 08/03/2020 at 12:14 / Conform tradiției, Ziua Internaționala a Femeii a fost marcata, și in acest an, de conducerea municipalitații alexandrene, prin oferirea de flori doamnelor și domnișoarelor…

- Special pentru ziua de 1 Martie, polițiștii rutieri s-au pregatit și pentru altfel de ”misiuni”. Astazi, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași in colaborare cu reprezentanții Registrului Auto Roman, au oferit in trafic doamnelor și domnișoarelor marțișoare și flori.…

- Proprietarul unei mașini Dacia Logan a constatat cu stupoare ca i-a disparut mașina. Aceasta era parcata de dimineața de la ora 6 la gura parcului mare, pe strada Gelu din Gherla. Cand a revenit de la munca și nu și-a gasit autoturismul unde il lasase, omul a anunțat poliția. Totul s-a intamplat miercuri,…

- Mai mulți șoferi au fost surprinși și pozați de polițiștii locali de la Biroul Rutier in timp ce și-au lasat mașinile direct pe partie! Conducatorii auto au fost sancționați. Angajații Biroul Rutier din cadrul Poliției Locale Brașov le reamintesc șoferilor sa foloseasca parcarile amenajate pentru a…

- Doi polițiști locali au fost atacați in centrul orașului Timișoara. Agresorii au fost reținuți, transmite Mediafax.Unul dintre incidente a avut loc vineri seara, dupa ce polițiștii au fost anunțați ca un barbat in varsta de 40 de ani a fost injurat și scuipta de un alt barbat, in centrul orașului. Luat…