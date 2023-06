Polițiștii italieni caută două românce! Femeile au sedus și jefuit mai mulți italieni Poliția italiana a primit mai multe plangeri in ultimele zile despre jafuri care vizeaza obiecte de valoare, cum ar fi obiecte din aur, ceasuri scumpe și bani. Infractoarele, despre care se presupune ca ar fi doua femei de origine romana, acționeaza rapid, iar apoi dispar. Luand in calcul tiparul jafurilor, polițiștii susțin ca au un cerc de suspecți in acest caz. Prima hoața acționeaza dupa ce a cautat și obținut contactul fizic cu victimele, aproape intotdeauna barbați, iar cealalta așteapta in apropiere, in mașina, scrie Știri Diaspora. Pana joi, cel puțin trei jafuri au fost confirmate, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

