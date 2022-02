Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care efectiv a tarat cadavrul unchiului sau la oficiul postal pentru a-si incasa pensia a sustinut ca era convins ca acesta era in viata. Angajatii de la magazinul in care functioneaza oficiul postal, din County Carlow, Irlanda, au fost socati cand s-au trezit in fata cu cadavrul lui Peadar…

- Polițiștii bistrițeni au intervenit anul trecut la peste 2.400 de cazuri de violența domestica. Totuși, 400 de victime au refuzat emiterea unui ordin de protecție, deși situația o impunea. Numarul de cazuri de violența domestica crește de la un an la altul. in 2020, polițiștii au intervenit la 1.749…

- Mai multe unitați de poliție din Italia au primit maști sanitare roz, ceea ce a starnit o intreaga dezbatere in Peninsula. Sindicatele din domeniu au protestat vehement susținand ca aceasta culoare submineaza autoritatea polițiștilor.

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au depistat trei cetațeni romani care au incercat sa intre ilegal in Romania, prin evitarea controlul de frontiera, cu intentia de a scapa de carantinare. Luni, 06 decembrie a.c., in jurul orei 20.00, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Conform primelor informații, ucigașul a patruns in casa spargand ușa de la intrare cu o drujba. Odata ce a intrat in apartament, romanul l-ar fi injunghiat pe barbat cu un cuțit și l-ar fi taiat mai apoi cu drujba.Vecinii, alarmați de zgomot, au sunat poliția, dar i-au alertat și pe pompieri pentru…

- Un roman a fost impușcat mortal sambata dimineața intr-o cladire din via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle, la periferia Romei. Adrian Pascu avea 30 de ani și in urma cu 7 ani iși povestise viața la televizor, scrie primul cotidian gratuit din Italia, Leggo . Romanul a fost gasit la scurt timp…