Polițiștii, în alertă. Scandal în familie, încheiat cu focuri de armă O cearta in familie nu a putut fi aplanata de polițiști decat dupa tragerea a doua focuri de arma de avertisment. Incidentul s-a petrecut in localitatea aradeana Vanatori. „In ziua de 3 decembrie, in jurul orei 14:10, polițistii Secției 3 Rurala Chișineu-Criș au fost solicitați, direct, sa intervina pentru aplanarea unui scandal in familie, in […] Articolul Polițiștii, in alerta. Scandal in familie, incheiat cu focuri de arma a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scandal mare in satul Vanatori: un barbat, baut, și-a certat și amenințat familia. Polițiștii chemați in ajutor nu au reușit sa-l rețina utilizand sprayul lacrimogen din dotare și au fost nevoiți sa traga doua focuri de arma. „In ziua de 3 decembrie a.c., in jurul orei 14:10, polițistii Secției 3 Rurala…

- Inspectoratul de Poliție Județean anunța ca astazi, 3 decembrie, in jurul orei 14:10, polițistii Secției 3 Rurala Chișineu-Criș au fost solicitați sa intervina pentru aplanarea... The post Focuri de arma și spray lacrimogen pentru aplanarea unui scandal in familie la Vanatori appeared first on Special…

- Inspectoratul de Poliție Județean anunța ca astazi, 3 decembrie, in jurul orei 14:10, polițistii Secției 3 Rurala Chișineu-Criș au fost solicitați sa intervina pentru aplanarea... The post Arme de foc și spray lacrimogen pentru aplanarea unui scandal in familie la Vanatori appeared first on Special…

- Scandal monstru la Combinatul Chimic Azomureș, dupa ce trei angajați au ajuns la spital cu simptome grave care sugereaza ca s-ar fi intoxicat cu substanțe periculoase, deocamdata neidentificate. O ancheta e in plina desfașurare. Trei angajați ai Combinatului Chimic Azomureș sunt internați in stare grava…

- Polițiștii au intervenit ieri la un scandal produs intr-o familie din Ilva Mare. Un barbat de 50 de ani, aflat sub influența alcoolului, și-a batut tatal. Pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu. In cursul zilei de ieri, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Sangeorz-Bai…

- Doi barbați din Buhuși, rude, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore, dupa ce s-ar fi luat la bataie și au tulburat liniștea publica. Unul dintre ei este cercetat și pentru conducerea unui autovehicul fara a deține permis de conducere. Pe 21 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului…

- Echipajul unei ambulanțe din Buzau a sarit pe geam din casa unui pacient pe care a mers sa il consulte. Aceștia au nimerit fix in mijlocul unei rafuieli in care s-au tras și focuri de arma. Incidentul s-a produs la vila temutului interlop din oraș.

- Totul ar fi inceput in urma unui conflict pe fondul geloziei. Cearta dintre soți a avut loc chiar sub ochii fetiței lor de 9 ani.In cele din urma, copila a fost luata de rudele care au sosit la fața locului dupa ce s-a dat alerta. Incidentul are loc intr-un bloc din centrul Capitalei, mai exact, intr-un…