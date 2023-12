Polițiștii, în alertă. Scandal în familie, încheiat cu focuri de armă UPDATE Scandalagiul este acuzat și de ultraj O cearta in familie nu a putut fi aplanata de polițiști decat dupa tragerea a doua focuri de arma de avertisment. Incidentul s-a petrecut in localitatea aradeana Vanatori. „In ziua de 3 decembrie, in jurul orei 14:10, polițistii Secției 3 Rurala Chișineu-Criș au fost solicitați, direct, sa intervina pentru aplanarea unui scandal in familie, in […] Articolul Polițiștii, in alerta. Scandal in familie, incheiat cu focuri de arma UPDATE Scandalagiul este acuzat și de ultraj a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

