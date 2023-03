Protestele polițiștilor, incepute pe 21 martie, continua și sambata, 25 martie, chiar in Piața Victoriei, in fața Guvernului. Pe 25 martie oamenii legii sarbatoresc Ziua Poliției Romane, prilej cu care premierul, care nu i-a primit pana acum la discuții pe protestatari, le ureaza, prin intermediul unui comunicat de presa, urari de „La mulți ani”. Peste […] The post Polițiștii ies in strada de ziua lor. Nicolae Ciuca nu i-a primit la Guvern, dar le ureaza „La mulți ani” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .