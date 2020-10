Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Poliție Rutiera Suceava a luat o masura de sancționare record, nu numai pentru Suceava, ci și la nivel național. Un tanar in varsta de 20 de ani, din Siret, care a gonit cu echipaje de poliție dupa el in jur de 70 de kilometri, a fost inregistrat de sistemele video de pe autospeciale ...

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din țara pentru savarsirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Ieri, 10 septembrie a.c., in jurul orei 02.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…

- Polițiștii de frontiera nu au permis, in ultimele 24 de ore, intrarea in Romania a 250 de cetațeni straini, fiindca nu indeplineau condițiile prevazute de lege. De asemenea, nu s-a permis ieșirea din țara a 10 cetațeni romani din diferite motive legale. Conform unui comunicat al Inspectoratului General…

- Dosarul accidentului produs pe DN 7 in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, va fi cercetat de catre Tribunalul Militar București. Șoferul, al carui nume nu a fost facut public, este angajat al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), cu grad militar. Dosarul a fost deschis inițial…

- Vineri seara, in urma intervenției la un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș au intocmit dosar penal in cadrul caruia efectueaza cercetari pentru comiterea mai multor infracțiuni la regimul rutier. Astfel, a fost sesizat prin 112 faptul ca…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat in urma unor actiuni desfasurate pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de competenta, peste 58.000 pachete cu țigari de provenienta extracomunitara. Țigarile, in valoare totala de 679.805 lei au…